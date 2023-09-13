Любой удар по подводной лодке – очень сложная операция, подчеркнул Свитан.

Военный эксперт, военный летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан прокомментировал атаку на российские корабли во временно оккупированном Севастополе в ночь на 13 сентября. По его словам, эта уникальная операция началась еще месяц назад.

Как отметил эксперт в эфире "24 канала", очень трудно обнаружить и поразить подводную лодку, которая всплыла и выполняет задачи над уровнем моря или в сухом доке. Вообще любой удар по подводной лодке является очень сложной операцией, для проведения которой необходимо привлекать сразу несколько родов войск.

По словам Свитана, для осуществления подобной атаки применяют самолеты, вертолеты, противолодочные средства, подводные лодки, корабли, большое количество глубинных бомб – все эти средства необходимы для обнаружения местоположения цели.

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"А в этом случае одной ракетой была повреждена подводная лодка, которая находилась в сухом доке. Это очень сложная операция, которая была проведена вероятнее в сотрудничестве украинскими силами и средствами различных родов войск", – пояснил он.

Эксперт предполагает, что сама операция началась по меньшей мере месяц назад. Примерно тогда на территории Крыма были уничтожены российский зенитный ракетный комплекс С-400 и станция дальнего радиолокационного загоризонтного обнаружения, которые и должны были бы перехватить ракеты, направлявшиеся в сторону Севастополя.

Частью этой операции также была работа ГУР МО, ведь были очищены от российских средств дальнего обнаружения остров Змеиный, а также "вышки Бойко" в Черном море.

"Это была комплексная операция. Вероятно на последнем ее этапе использовались самолеты, выпустившие крылатые ракеты уровня Storm Shadow/SCALP-EG, или "Нептун" воздушного базирования, или Harpoon. И завершилась эта операция повреждением, а возможно и уничтожением одного или двух бортов. Большой десантный корабль и подводная лодка – это серьезные цели, одни из главных, которые Силам обороны необходимо уничтожать", – считает Свитан.

Атака на российские корабли в Севастополе

В ночь на 13 сентября во временно оккупированном Крыму прогремело несколько взрывов. В сети сообщали о прилете в Севастополе, после которого возник масштабный пожар.

Впоследствии стало известно, что повреждения получили два российских корабля. Так, был нанесен удар по российскому большому десантному кораблю "Минск" и подводной лодке – носителю ракет "Калибр", которыми Россия терроризирует украинские города. В то же время в мониторинговой группе Oryx "Минск" признали не просто поврежденным, а полностью уничтоженным.

Представитель представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что пораженные корабли с большой вероятностью восстановлению не подлежат.

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