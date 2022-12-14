Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал утреннюю атаку российских оккупантов на Киев.
"Это утро террористы начали с 13 "Шахедов". Предварительно, все 13 сбиты украинской ПВО. Молодцы, горжусь. Уважаемые граждане, спасибо ПВО и не забываем о сиренах", - отметил президент в своем видеообращении.
Утренняя атака на Киев та область: что известно
Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 декабря, утром Киев и область атаковали дроны-камикадзе. Благодаря работе ПВО было уничтожено 13 беспилотников.
По информации офиса президента Украины, в результате утренней атаки поврежден частный дом в городе Вишневое Киевской области.
Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в Киеве обломки сбитых дронов попали в административное здание, четыре жилых здания получили незначительные повреждения. Пострадавших в результате атаки нет.