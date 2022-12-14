Российские оккупанты атаковали утром Киев дронами-камикадзе, на одном из которых обнаружилась надпись "За Рязань!!!".

Обломок дрона, где было это написано, нашли в Шевченковском районе столицы.

Как рассказали журналистам очевидцы происшествия, на крыле российского дрона маркером было написано "За Рязань".

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Атака дронов-камикадзе

После 06:00 14 декабря в Шевченковском районе Киева прогремели взрывы. Все соответствующие службы выехали на место "прилета". В Киевской областной военной администрации рассказали, что в области сработала противовоздушная оборона.

Над Киевской областью и столицей украинские военные сбили 13 вражеских дронов.

Киевская городская военная администрация впоследствии сообщила, что в Киеве обломок от вражеского дрона повредил два админздания.

По информации Офиса президента Украины, в результате утренней атаки российских оккупантов на Киев и область также поврежден частный дом в Вишневом.