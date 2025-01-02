Во время каждой атаки РФ пытается ударить в том числе и по центру Киева.

Российские оккупанты не прекращают попыток пробить украинскую систему ПВО и угрожать, в частности, центральной части Киева. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал директор платформы New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

"Каждый из налетов дронов - он направлен в том числе и по центральному району Киева. И не только дронов, конечно. Любая ракетная атака, особенно если используются "Кинжалы", "Искандеры", "Цирконы" и другие ракеты, которые трудно сбивать. Я уверен, что они направляются на центр Киева. Недавно были удары по центру Киева, когда пострадал костел - это также недалеко от центра", - сказал Самусь.

Эксперт также рассказал, как Украине избежать подобных атак в будущем:

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"Постоянно пытаются россияне пробить украинскую ПВО. На этот раз удалось проникнуть так глубоко. Это все требует дальнейшего совершенствования нашей системы. Дальнейшее совершенствование развития мобильных групп, возможности обнаружения дронов на подступах к населенным пунктам".

Удар РФ по Киеву: что известно

1 января российские оккупанты атаковали Киев беспилотниками. В результате атаки в Печерском районе Киева погибла женщина. Еще шесть человек пострадали. Кроме того, во время атаки, обломки БПЛА упали на здание НБУ и вызвали пожар.

По мнению военного эксперта Михаила Жирохова, такая атака РФ является показательной, но она не имела целью поражения военных целей. Эксперт отметил, что она отличалась от предыдущих атак тем, что РФ не применяла "дроны-приманки".

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