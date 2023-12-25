Выяснились новые детали об ударах по временно оккупированному Иловайску (Донецкая область) 23 декабря.
Тогда местные паблики заявляли о взрывах, а советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утверждал, что случился "прилет" по вражескому нефтехранилищу. Сегодня росСМИ заявили, что в этот день для атаки на город использовались ракеты HIMARS.
"Обстрел произошёл в районе 15 часов на ж/д станции "Иловайск", предварительно, использовались ракеты HIMARS", - утверждает ASTRA.
По итогу, во временно оккупированном городе Донецкой области полностью сгорели 6 цистерн с дизельным топливом.
Ракета попала в состав из 13 цистерн (в каждой емкости было по 55 тонн ресурса). Среди людей пострадавших нет, пишет росСМИ.
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