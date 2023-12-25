Речь идет о 23 декабря, когда также досталось нефтехранилищу оккупантов.

Выяснились новые детали об ударах по временно оккупированному Иловайску (Донецкая область) 23 декабря.

Тогда местные паблики заявляли о взрывах, а советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утверждал, что случился "прилет" по вражескому нефтехранилищу. Сегодня росСМИ заявили, что в этот день для атаки на город использовались ракеты HIMARS.

"Обстрел произошёл в районе 15 часов на ж/д станции "Иловайск", предварительно, использовались ракеты HIMARS", - утверждает ASTRA.

По итогу, во временно оккупированном городе Донецкой области полностью сгорели 6 цистерн с дизельным топливом.

Ракета попала в состав из 13 цистерн (в каждой емкости было по 55 тонн ресурса). Среди людей пострадавших нет, пишет росСМИ.

ВСУ сделали украинцам "рождественский подарок"

Рождественское утро принесло украинцам хорошие новости: Вооруженные силы Украины сделали нации особый подарок и сбили два истребителя-бомбардировщика РФ. Вражеский авиафлот потерял Су-34 и Су-30 - по ним отработали украинские силы ПВО, заявил Генштаб 25 декабря.

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