Местные паблики Донецкой области подняли панику.

Во временно оккупированном Иловайске "прилет": местные паблики публикуют кадры с задымлениями.

Обновлено 13:59 По данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенка, досталось нефтехранилищу оккупантов.

Со своей стороны "Типичный Донецк" утверждает, что ударили по улице Текстильщика.

На фото показан обломок снаряда, который валяется посреди улицы.

"Осколки на Текстильщике", - говорится в сообщении проекта.

Украина готова обеспечить ВСУ миллионами боеприпасов

Сегодня глава Минстратегпрома Александр Камышин уточнил, Украина готова обеспечить свои армию миллионами необходимых боеприпасов для дронов. Речь идет о боеприпасах весом от 300 г до 10 кг, различных видов.

По его словам, сейчас у Украины есть более 50 производителей как отечественного, так и зарубежного рынка. Все они сосредоточатся на выполнении задачи.

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