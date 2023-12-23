Во временно оккупированном Иловайске фиксируют удар, валяется обломок снаряда / фото t.me/itsdonetsk

Во временно оккупированном Иловайске "прилет": местные паблики публикуют кадры с задымлениями.

Обновлено 13:59 По данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенка, досталось нефтехранилищу оккупантов.

Андрющенко говорит об ударе по нефтехранилищу окупантов в Иловайске / фото t.me/andriyshTime

Со своей стороны "Типичный Донецк" утверждает, что ударили по улице Текстильщика.

На фото показан обломок снаряда, который валяется посреди улицы. 

"Осколки на Текстильщике", - говорится в сообщении проекта.

Украина готова обеспечить ВСУ миллионами боеприпасов

Сегодня глава Минстратегпрома Александр Камышин уточнил, Украина готова обеспечить свои армию миллионами необходимых боеприпасов для дронов. Речь идет о боеприпасах весом от 300 г до 10 кг, различных видов.

По его словам, сейчас у Украины есть более 50 производителей как отечественного, так и зарубежного рынка. Все они сосредоточатся на выполнении задачи. 

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