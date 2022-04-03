Уничтожены самолеты Ан-26, Ан-74 и Ан-225, диспетчерская башня и админздание.

Государственное предприятие "Антонов" сообщило о своих уничтоженных самолетах в Гостомеле, где находится аэропорт "Киев-Антонов-2".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

"После пребывания "русского мира", к сожалению, аэропорт не узнать. Уничтожены самолеты Ан-26, Ан-74 и Ан-225, диспетчерская башня и админздание. Повреждены самолеты Ан-12, Ан-22, Ан-28, Ан-132D и Ан-124-100-150, ангары. Поэтому впереди много работы по строительству и восстановлению инфраструктуры аэропорта и флота ГП "Антонов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в первые дни войны российские оккупанты уничтожили флагман украинской авиации - легендарный Ан-225 "Мрия". Это произошло на аэродроме "Антонов" в Гостомеле под Киевом, где находился самолет. На момент вторжения он был на ремонте, а потому не успел вылететь из Украины.

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