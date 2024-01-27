Также враг запустил ракеты по Донецкой области.

В ночь на 27 января 2024 года российские оккупационные войска атаковали территорию Украины четырьмя ударными БпЛА типа "Shahed-136/131".

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, дроны запускали с юго-восточного направления - Приморско-Ахтарска, РФ. Все четыре цели наши защитники уничтожили в Кировоградской области.

Кроме того, российские захватчики атаковали Донецкую область ракетой "Искандер-М". Запускали ее из Ростовской области Российской Федерации. Предварительно, никто не пострадал в результате этой атаки.

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Война в Украине - атаки дронов и ракетные обстрелы

По данным ООН в последние недели масштабы и интенсивность атак на Украину выросли, что указывает на опасную траекторию войны. В организации обеспокоены ракетными ударами и обстрелами по гражданским районам, приводящими к гибели и ранениям мирных жителей, а также к разрушению критически важной инфраструктуры.

Недавно РФ ударила по Киеву баллистической ракетой из КНДР.

Россия начала прощупывать украинскую систему ПВО в поисках пробелов, которые, по мнению россиян, могли в ней появиться после остановки американской военной помощи. Об этом заявила журналистам заместитель министра обороны США по международной безопасности Селесте Валландер.

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