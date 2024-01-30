Враг корректирует список целей для ударов и ищет новые маршруты, где система ПВО может быть менее действенной, говорит Рябых.

Российские оккупационные войска изменили тактику атак "шахедами" по Украине. В свою очередь, украинская противовоздушная оборона ищет способы противодействия вражеским ударам.

Как отметил в эфире телеканала "Эспрессо" военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых, смена тактики применения врагом дронов происходит постоянно. Россияне вынуждены прибегать к этому, поскольку Воздушные силы ВСУ и Силы обороны в целом выстраивают эффективную тактику противодействия таким атакам.

По его словам, сейчас изменилась география ударов. Кроме того, стал другим процент поражения подобных дронов.

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"Мы видим, что противник больше начал наносить удары по прифронтовым зонам, пытаясь решить собственные задачи. Это говорит о двух вещах. Во-первых, тактика и построенная система противодействия "шахедам" Украины была действенной, достигался результат уничтожения дронов от 80 до 100%", – констатировал Рябых.

Кроме того, оккупанты поняли, что нет целесообразности в применении дронов для подобных атак. Поэтому враг корректирует список целей для ударов и ищет новые маршруты, где система ПВО может быть менее действенной.

"Проходя всю территорию Украины и сталкиваясь с мобильными группами, которые уже отработали тактику уничтожения этих дронов, эти группы довольно плотно рассредоточены по всей территории Украины как раз на тех маршрутах и путях, где противник применяет дроны. Противник вносит определенную тактику, чтобы сохранить, скажем так, потенциал и тех же "шахедов", и применить их по другим целям, где, по его мнению, меньшая защита. Но это все может проходить с одного раза, с двух. Здесь идет такая философия войны и постоянного противодействия, когда одна сторона другую должна обойти и конечно все учитывают сильные и слабые стороны друг друга и на подобную тактику будет найдено противодействие", – резюмировал эксперт.

Атаки дронами по Украине

В ночь на вторник, 30 января 2024 года, российские захватчики в очередной раз выпустили по Украине ударные дроны.

Утром стало известно, что всего оккупанты применили 35 ударных БПЛА типа Shahed-136/13.15 из них удалось сбить. Известно, что дроны россияне запускали с трех направлений: Приморско-Ахтарск, Курск – РФ и Чауда – Крым.

Комментируя количество уничтоженных дронов, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что большинство дронов выпустили по объектам, которые расположены близко к линии боевого столкновения и государственной границы, поэтому там было мало времени и меньше возможностей для их уничтожения.

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