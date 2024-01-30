Причиной может быть смена боевой части этого дрона.

РФ изменила цели для дроновых атак своих Shahed-136, о чем свидетельствует атака этими беспилотниками сегодня ночью, 30 января. Как пишут аналитики Defence Express, одна из возможных причин - смена боевой части этого дрона.

Как сообщило Командование Воздушных сил ВСУ, всего враг выпустил 35 дронов-камикадзе, из которых часть направил по прифронтовым территориям, "пытаясь поразить инфраструктуру топливно-энергетического сектора, гражданские и военные объекты у линии фронта и государственной границы с РФ".

"Такая атака по прифронтовым и приграничным районам прямо указывает на то, что эффективность мобильных групп Сил обороны Украины заставляет врага отказываться от направления значительной части "Шахедов" в тыловые районы", отмечают аналитики.

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В то же время атака инфраструктуры топливно-энергетического сектора связана с изменением боевой части этого дрона, которая теперь имеет комбинированные эффекты: кумулятивный и зажигательный.

"Боевая часть с индексом "БСТ-52", в отличие от "БСФ" и "МСНИ", имеет кумулятивную воронку и термические элементы. И учитывая все, по замыслу, она предназначена именно для уничтожения хранилищ горюче-смазочных материалов", - говорится в статье.

Кроме того, отмечается, что теперь усилилась опасность от попадания дронов в обычные дома. Так, по данным Национальной полиции, из-за российской атаки в Киевской области возник пожар в одном из зданий.

Дроновая атака по Украине

Сегодня вечером российская армия атаковала Украину 35 ударными БпЛА типа Shahed-136/131 и двумя зенитными управляемыми ракетами. По данным Воздушных сил ВСУ, дроны запускали с трех направлений: Приморско-Ахтарск, Курск – РФ и Чауда – Крым, ракеты - из установок С-300 из Донецкой области.

Украинским защитникам удалось уничтожить 15 вражеских БпЛА в пределах Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей.

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