ВСУ уже получили 250 таких макетов в рамках "Стального фронта Рината Ахметова", чтобы вводить в заблуждение врага.

Группа "Метинвест", принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову, наладила производство макетов радиолокационных станций и артиллерийских орудий.

Как объясняет пресс-служба компании, это конструкции, которые выглядят абсолютно как настоящая техника, но предназначены для ввода в заблуждение агрессора, заставляя его использовать высокоточные боеприпасы для уничтожения этих макетов, вместо техники сил обороны Украины. ВСУ уже получили 250 таких макетов в рамках "Стального фронта Рината Ахметова".

"Главная задача этих сооружений – спасать жизни военнослужащих. Каждая ракета, каждый снаряд, каждый дрон, который агрессор использует на объект из металла и фанеры – это уменьшение его возможности использовать эти боеприпасы против техники и личного состава ВСУ. "Метинвест" благодаря команде профессионалов смог наладить производство макетов в сжатые сроки. Для нас это лишь небольшая часть вклада, который частная компания может сделать в общую цель – победу Украины", – отметил операционный директор группы "Метинвест" Александр Мироненко.

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Производство конкретных моделей инженерных сооружений проходит в тесном взаимодействии со специалистами ВСУ, и зависит от потребностей фронта. Внешне макеты не отличаются от настоящей техники: для достижения этой точности инженеры "Метинвеста" исследовали все физические параметры реального оборудования, и создали их точные эскизы.

Макеты, переданные на ключевые направления фронта, уже не раз обманывали агрессора и становились мишенью, спасая настоящее оборудование и жизнь украинских воинов. Специалисты "Метинвеста" вместе с военными постоянно совершенствуют модели для их максимальной эффективности.

Как известно, с начала полномасштабной войны "Метинвест" направил на помощь ВСУ и украинцам уже 4 миллиарда гривень. Из этой суммы более 2 млрд грн – это помощь бойцам в рамках "Стального фронта Рината Ахметова". За это время компания изготовила более 100 тысяч бронежилетов, а также бронированные щиты для 200 фронтовых машин. Кроме того, бойцам на передовой передали уже 212 стальных блиндажей. Общая сумма, которую Ринат Ахметов направил на помощь гражданским и военным за время большой войны с Россией, достигла 6 млрд грн.