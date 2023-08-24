Главными направлениями помощи стали поддержка ВСУ, гуманитарная поддержка гражданского населения и подготовка к восстановлению Мариуполя после деоккупации.

За 18 месяцев полномасштабного российского вторжения в Украину бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 6 млрд грн ($175 млн).

Главными направлениями помощи стали поддержка ВСУ, гуманитарная поддержка гражданского населения и общин, а также подготовка к восстановлению Мариуполя после деоккупации, говорится в сообщении пресс-службы SCM.

Помощь защитникам Украины реализуется в рамках милитарного проекта "Стальной фронт Рината Ахметова". Для SCM этот вопрос особенно важен, ведь 13,5 тысяч сотрудников бизнесов компании стали в ряды Вооруженных сил Украины, почти 900 из них - погибли.

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Через "Стальной фронт" силовые подразделения со всей страны получают амуницию, автомобили, скорые, дроны, тепловизоры, прицелы, рации, камеры, одежду и обувь, аптечки и турникеты, горючее и другие необходимые вещи. В частности, "Метинвест" разработал и поставил более 200 модульных укрытий для бойцов на передовой. Также металлургическая группа поставляет сталь для бронезащиты техники, изготавливает броню для бронежилетов и металл для изготовления мобильных багги. В рамках совместной инициативы Генерального штаба ВСУ и "Укртелекома" 20 военных бригад получат 2430 систем управления для усиления связи и боевых возможностей.

Дополнительно 1 млрд грн бизнесмен выделил на проект поддержки защитников Мариуполя "сердце Азовстали": в 2023 году в рамках шести программ проекта запланирована поддержку почти 10 тысяч защитников города и членов их семей.

Мирные жители в прифронтовых зонах и деоккупированных регионах получают гуманитарную помощь от бизнесов и проектов Ахметова: продукты, одежду, бытовые вещи, лекарства, средства гигиены и тому подобное. Фонд Рината Ахметова с начала войны передал для украинцев 700 тысяч единиц медикаментов и более 630 тыс. продуктовых наборов.

Системную помощь спортсменам, переселенцам, бойцам сил обороны Украины и жителям регионов, пострадавших от войны, оказывает и футбольный клуб "Шахтер". Клуб организовал и покрыл все расходы на лечение в США защитника "Азовстали", морпеха Михаила Дианова. А также взял на себя организацию лечения и реабилитации тяжело раненого под Авдеевкой бойца Виталия Шумея в Барселоне.

Отдельным важнейшим направлением поддержки страны для SCM и Рината Ахметова является вклад в восстановление Украины. Уже осуществляются инвестиции в восстановление разрушенной инфраструктуры, строительство новых производств, создание новых рабочих мест, привлечение европейских инвестиций в экономику страны. Отдельным личным решением Ринат Ахметов выделил на 2023 год 60 млн грн ($1,5 млн) на создание плана возрождения Мариуполя после деоккупации в рамках инициативы Mariupol.Reborn.

"Сегодня мы отмечаем 32-ю годовщину независимости нашей страны. Наш путь к Победе очень трудный, но день, когда война закончится, обязательно наступит. Спасибо каждому украинскому воину, который нас защищает. Вы наша гордость и наша сила. Спасибо всем, кто помогает в тылу: сегодня каждый из нас должен делать максимум для помощи фронту. Для того, чтобы как можно быстрее остановить агрессора и навеки защитить нашу независимость", - поздравил украинцев с Днем независимости Ринат Ахметов.