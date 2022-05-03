Восстановление боеспособности армии РФ усложняться санкциями.

Армия Российской Федерации стала значительно слабее вследствие полномасштабного вторжение в Украину.

Как сообщает британское Минобороны в Twitter со ссылкой на данные разведки,

оборонный бюджет России примерно удвоился между 2005 и 2018 годами за счет инвестиций в различные высококачественные воздушные, наземные и морские транспортные средства. С 2008 года это было основой расширенной программы военной модернизации.

"Однако модернизация собственного физического оборудования не позволила России доминировать над Украиной. Неудачи стратегического планирования и оперативного выполнения не позволили России превратить численную силу в решающее преимущество", - отмечается в сообщении.

"Армия России сейчас значительно слабее, как материально, так и концептуально, что стало результатом ее вторжения в Украину. Восстановление будет усложняться санкциями. Это окажет долгосрочное влияние на способность России размещать традиционную военную силу", - отмечается в сообщении.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и другие стратегические объекты, а стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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