Летние планы по оккупации полностью провалились.

Российские оккупанты не выполнили никаких из запланированных еще в начале лета планов и у них нет возможности на масштабное наступление на ранее освобожденные территории.

Об этом сообщил военный эксперт Александр Коваленко во время информационного телемарафона.

"Можно говорить о том, что российские оккупационные войска не выполнили никаких из запланированных еще в начале лета оккупаций. Например, как полный выход на административные границы Луганской или Донецкой области", - рассказал он.

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Относительно фиаско летнего масштаба: по словам эксперта оккупанты еще не вышли на админграницы Луганской области.

"Они заблокированы возле Белогоровки и не могут продвигаться в направлении Северска именно с этой локации, то есть они не находятся на границах Луганской области", - отметил Коваленко.

"В Донецкой области у них тотальное фиаско. На сегодняшний день их более чем уже как месяц блокируются наиболее интенсивные боевые действия именно в направлении Авдеевки и также на Бахмутском направлении", - продолжил он.

Российская армия на сегодняшний день демонстрирует "рефлексию" наступательных действий, но они настолько "хлипкие и ничтожные", что у российских войск сейчас нет возможности на масштабное наступление на ранее освобожденные территории, подытожил военный эксперт.

Тем более, по его словам, за последние 6 месяцев оккупанты не реализовали ни одного масштабного пункта из своего плана "А", то есть: "от Харькова до Одессы с сухопутным коридором до Приднестровья", "взять под контроль Киев" и прочее.

Как писал УНИАН, в июле Россия приняла решение формировать третий отдельный армейский корпус. Ожидалось, что новая ударная группировка Россия сформирует к середине августа.

На днях волонтеры Conflict Intelligence Team сообщили, что Россия начала переброску недавно сформированного третьего армейского корпуса. Движение войск и техники зафиксировано в Ростовской области. На каких направлениях командование планирует задействовать солдат – пока неизвестно.

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