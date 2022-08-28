Третий армейский корпус, который РФ готовится перебросить в Украину, сильного влияния не окажет, поскольку будет "размазан" по длине фронта.

Россия перебрасывает из-под Нижнего Новгорода под Ростов состав третьего армейского корпуса в количестве около 10-15 тысяч человек.

Среди техники, которая перебрасывается, есть и новая, заявил в эфире телеканала Freedom летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По его словам, этими войсками Россия может попытаться закрыть участок фронта между Запорожьем и Донецком.

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"Из-под Ростова они могут выдвинуться либо на Донецк, это на север, и усилить донецкую группировку, так как она в течение последних боев достаточно поредела... В районе Песков, Марьинки и Авдеевки украинские военные уничтожили уже не одну тысячу противников, их надо усиливать. И так же тот рыхлый фронт южный, от Запорожья до Донецка, который российские войска практически не могут удерживать, также будет усилен этим корпусом", - говорит Свитан.

При этом он считает, что сильного влияния этот корпус в 10-15 тысяч россиян не окажет. Учитывая, что украинские военные ежедневно отправляют "на концерт к Кобзону" по 200-300 российских оккупантов, этот корпус, который собирали два месяца, также за два месяца "сгорит".

"Они этим корпусом увеличат количество своих подразделений вдоль фронта, практически размазав его на 700 км, мы его сильно не увидим. Я думаю, он в такой же последовательности, в которой будет заходить, в такой же последовательности и с такой же скоростью будет выжигаться нашими войсками", - добавил Свитан.

Как писал УНИАН, в июле Россия приняла решение формировать третий отдельный армейский корпус. Ожидалось, что новую ударную группировку Россия сформирует к середине августа.

На днях волонтеры Conflict Intelligence Team сообщили, что Россия начала переброску недавно сформированного третьего армейского корпуса. Движение войск и техники зафиксированы в Ростовской области. На каких направлениях командование планирует задействовать солдат – пока неизвестно.

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