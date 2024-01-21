Речь идет об участке фронта в Харьковской области.

В Сухопутных войсках оценили, как возможная потеря контроля над Крахмальным в Харьковской области может повлиять на общую ситуацию на фронте.

Сегодня американский Институт изучения войны, ссылаясь на геолокационные кадры, заявил следующее: армия РФ смогла захватить упомянутое село, расположенное в 20 км к северо-западу от Сватово. По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск Ивана Тимочко, еще не было никакого официального подтверждения, что враг смог реализовать этот прорыв.

Но даже в случае, если это действительно произошло, это вполне штатная ситуация в условиях войны, акцентировал он.

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"На самом деле, это штатная ситуация, которая часто происходит на линии фронта, когда один из противников пытается выжать другого. Сейчас это удалось россиянам", - сказал он 24 Каналу.

Тимочко заявляет, что любые территории есть шанс вернуть, хотя это дополнительный труд и риск для армии. Однако здесь следует считаться с еще одним аргументом: Украина должна уберечь собственных бойцов. Поэтому к гипотетическому отступлению из Крахмального следует относиться с пониманием, реально ли это повлияет на ход боев на Лиманско-Купянском направлении, подчеркнул он.

Тимочко считает, что существенных изменений на этом участке фронта "отступление" не повлечет, хотя пропаганда РФ, ожидаемо, воспользуется этим инфоповодом. "Сейчас важно, что все меры со стороны украинской армии соблюдены, чтобы россияне не развернули плацдармы для дальнейшего продвижения", - указал он.

На данный момент войска РФ, скорее всего, пытаются вернуть ранее утраченные территории. Их конечная цель - прорыв в направлении Оскола Харьковской области. Однако цена "захвата" небольшого, уже "убитого" Россией села Крахмальное, это сотни жизней военных РФ, пояснил Тимочко. К тому же занять какой-то участок фронта - не равнозначно тому, чтобы его удержать, добавил он.

На этом направлении действиями ВСУ руководит один из лучших украинских генералов - Александр Сырский, за плечами которого стоят сильные бойцы. "Если они посчитали, что удерживать этот участок нецелесообразно, то поэтому было принято решение отвести Силы обороны. Вероятнее всего, это плановый отход и он был просчитан", - резюмировал Тимочко.

Что говорят ВСУ относительно Крахмального

Сегодня вопрос риска "потери" Крахмального также комментировал начальник службы связей с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. Он также утверждает, что это не создает угрозы соседним подразделениям армии Украины, которые расположены на этом направлении.

Фитьо напомнил, что Крахмальное - очень маленькое село. До нападения РФ в 2022 году его заселяло 45 человек, в среднем 5 домов. Эту жилую инфраструктуру уже давно уничтожили оккупанты, поэтому сейчас приоритет - это жизнь военных. "То, что произошло, это временное явление, потому что линия фронта ежедневно смещается", - сказал он.

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