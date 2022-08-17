Речь идет о национальных праздниках Украины 23 и 24 августа.

Военный эксперт Олег Жданов предупредил о серьезной опасности 23 и 24 августа – в День Государственного Флага и День Независимости Украины.

Свои опасения по этому поводу он высказал в YouTube.

"Наземная обстановка – без изменений, воздушная обстановка – вчера самолет Су-34, фронтовой бомбардировщик нанес ракетные удары по инфраструктуре Житомирской области. То есть та угроза, о которой мы постоянно говорим, она вчера проявилась, и я так предполагаю, что это был пробный шаг", – заявил Жданов.

"Россия, скорее всего, готовится, к какой-то пакости против нас в преддверии приближающихся праздников, Дня Флага и Дня Независимости Украины (23-24 августа)", – добавил эксперт.

Напомним, 16 августа, мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил о серии взрывов за городом во время воздушной тревоги. Городской голова связал атаку оккупантов со взрывами на военных объектах россиян в Крыму.

Ранее Жданов предупредил, что в ближайшее время Россия может нанести ракетные удары по Киеву:

"До Киева могут достать ракеты, которые будут пускаться с самолетов. В том числе с истребительной авиации, если они применят ракеты "воздух-земля". А, может быть, опять прилетят Ту-22М3 с ракетами Х-22. Они достают практически до середины Украины".

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