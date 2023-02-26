По его словам, было по меньшей мере две значительные причины, почему РФ отказалась от ракетного террора в эту сакральную дату.

Россия не пошла на массированный ракетный удар по Украине 24 февраля по крайней мере, по двум причинам.

Как сообщил военный эксперт и генерал-лейтенант Игорь Романенко в комментарии "24 канала", первой причиной стали ограниченные возможности оккупантов в отношении ракет и дронов-камикадзе иранского производства, а второй - военно-политические обстоятельства.

"Россияне, возможно, могли бы набрать количество ударных ракетных элементов на атаку среднего уровня, но это не сработало еще из-за военно-политических обстоятельств", - сказал Романенко.

Отдельно Романенко упомянул о "мирном плане" Китая по завершению войны в Украине, обнародование которого произошло 24 февраля. По его убеждению, Москва в этом "плане", поэтому массированный удар по Украине был бы неуместным в этот день имел бы странный вид.

Ракетный террор РФ: прогнозы

Накануне годовщины полномасштабной войны украинские военные, разведчики и эксперты не исключали, что Россия удастся до ракетных ударов по мирным городам. Однако по состоянию на вечер 24 февраля оккупанты молчат, хотя сутки еще не закончена.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов накануне прогнозировал, что россияне готовят "небольшой ракетный удар". Он отметил, что Россия может скомбинировать удары "Шахедами" и ракетами, но это уже не новые методы.

В то же время представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предполагал, что враг может изменить планы, увидев нашу особенно тщательную подготовку к различным сценариям на 24 февраля. К счастью, массированных ударов так и произошло.

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