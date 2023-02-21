У РФ не хватает ресурсов для наступления из Беларуси, заявил обозреватель.

Россия не сможет повторить широкомасштабное вторжение 24 февраля 2023 года со стороны Беларуси и наступление на Киев. В этот день возможны новые ракетные удары, но не наступление, подобное тому, которое было в этот день год назад.

Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Со ссылкой на генерал-лейтенанта Сергея Наева эксперт отметил, что войска РФ в Беларуси не доукомплектованы по технике и на 70% состоят из мобилизованных россиян. По его словам, войска пытаются доукомплектовать за счет техники, снимаемой с хранения в Беларуси, но из-за нехватки ресурса ремонтных бригад в большинстве своем она не пригодна к применению в боевых действиях.

"На прошлой неделе, я неоднократно слышал вопросы о том, какие могут быть угрозы для Киева накануне и непосредственно на 24 февраля. Странно, ведь очевидно, что повторить 24.02.22 у оккупантов нет сил и средств. Да, будут ракетные удары - более чем уверен. Но наступление...", - отметил Коваленко.

Кроме того, эксперт заверил, что на северном плацдарме созданы отменные линии обороны, которые продолжают улучшаться. Также ВСУ проводят регулярные мероприятия, по поддержанию высокого уровня реагирования на возможные угрозы.

Угроза наступления из Беларуси - последние новости

Напомним, командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что сейчас у РФ нет достаточного количества сил на территории Беларуси для повторного сухопутного наступления на северные регионы Украины.

До этого Александр Лукашенко заявил, что готов вступить в войну на стороне России, и назвал условие.