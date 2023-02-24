Черник подчеркнул, что за последний год украинская противовоздушная оборона претерпела существенные изменения.

Военный эксперт Петр Черник предполагает, что 24 февраля, на годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину, оккупанты могут устроить ракетный удар. Однако его эффективность будет ниже, чем во время прошлогодних атак. В то же время эксперт не исключает вероятности диверсий.

В интервью ТСН Черник отметил, что, по его мнению, сейчас в арсенале врага остается большой ракетный залп в пределах 80-120 ракет. Однако он считает, что россияне не смогут повторить свой "собственный рекорд начала этой войны", когда враг одномоментно запустил по Украине 160 ракет.

"Могут прибегнуть к каким-то диверсионным действиям – это вполне возможно, остатки агентурных сетей у них существуют. Единственный серьезный аргумент, который у них остался – это оружие массового поражения. Больше ничего предложить не могут. За эту войну они применили по нам абсолютно все неядерные способы ведения боевых действий", – объяснил эксперт.

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При этом Черник подчеркнул, что за последний год украинская противовоздушная оборона претерпела существенные изменения. Он напомнил, что в начале войны РФ против Украины наше небо было прикрыто средствами ПВО на 15-20%.

"У нас были старенькие советские комплексы С-200, С-300, "Бук", "Тор-М", "Оса" и небольшое количество западных образцов, в первую очередь – ПЗРК Stinger. С тех пор наша ПВО насытилась колоссальным количеством новейших западных разработок. Iris-T, NASAMS, Crotale, Mistral, Aspid – далеко не полная линейка того, что есть у нас на вооружении. За исключением последнего залпа, когда было применено аж 14 ракет Х-22, которые у нас нечем сбивать, во всех предыдущих залпах показатели сбивания баллистических и аэродинамических целей, а следовательно крылатых ракет – от 86 до 90%", – подытожил военный эксперт.

Чего ждать от оккупантов 24 февраля

Учитывая то, как россияне относятся к "сакральным датам", украинцы опасаются, что на годовщину полномасштабного вторжения враг устроит массированный ракетный обстрел Украины.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что россияне готовят "небольшой ракетный удар". Он отметил, что Россия может скомбинировать удары "Шахедами" и ракетами, но это уже не новые методы.

В то же время представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предполагает, что враг может изменить планы, увидев нашу особенно тщательную подготовку к различным сценариям на 24 февраля. Противник может ударить позже, поэтому необходимо оставаться начеку.

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