Советник главы ОП заявил, что после зверств россиян под Киевом нельзя вести речь о нейтральной позиции.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что после Бучи, Гостомеля и Бородянки уже нельзя оставаться неопределившимся в войне России против Украины.

Он прокомментировал высказывания венгерского премьера Виктора Орбана, известного поддержкой политики Путина, о ситуации с российским газом.

"Его [Орбана] начали спрашивать: а как это ты заявляешь, что мы не можем сильно вредить России? Что ты не пропускаешь через Венгрию оружие для Украины? Что ты не хочешь накладывать нефтяное и газовое эмбарго?

Это сейчас читается однозначно, читается как: "Я поощряю убийство украинских детей, я участвую в этом". Потому что после Бучи и Бородянки ты борешься с этим, или ты в этом участвуешь, никаких промежуточных вариантов не осталось, никакой нейтральной позиции не осталось", - сказал Арестович в эфире "Фейгин LIVE".

Сегодня заявил, что в телефонном разговоре с Путиным якобы предложил ему провести в Будапеште переговоры с Владимиром Зеленским. На это заявление уже отреагировали в Офисе президента Украины.

Напомним, недавно Орбан стал премьером Венгрии в четвертый раз. Он известен своей пророссийской позицией.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский справедливо упрекнул Виктора Орбана за его связи с Путиным, что вредит венгерско-украинским отношениям. Также украинский лидер подчеркнул, что правительство действующего премьера Венгрии всячески потакает россиянам и блокирует реализацию европейской помощи украинским вооруженным силам.