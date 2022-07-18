Сейчас он работает внештатным советником главы Офиса президента.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович опроверг информацию о возможном назначении на другую должность на Банковой.

Об этом он рассказал в ходе прямого эфира с Марком Фейгиным.

Комментируя сообщения о "переходе на постоянную работу в ОП", Арестович заявил, что ему об этом ничего не известно.

"Я не хочу ни на какую постоянную работу. Статус советника дает мне необходимую на данном этапе степень влияния и одновременно свободу. Вы что, хотите, чтобы я в 8 утра был на работе?.. Вы что, с ума сошли?", - иронически сказал он.

"Я люблю сам выбирать место, время и точку приложения своих усилий, а не подчиняться распорядку дня, установленному в воинской части. Поэтому, даже если меня сейчас начнут куда-то назначать, я еще поборюсь, чтобы не назначили. Я не знаю, что мне нужно предложить, чтобы я согласился. Наверно, не предложат такое", - добавил Арестович.

Он также пошутил, что поехал бы работать почетным консулом в Индии либо в "марсианском посольстве".

В начале 2022 года Арестович заявлял об уходе с должности советника главы ОП и спикера минской ТКГ, однако после начала полномасштабной войны с РФ продолжил работу на Банковой.