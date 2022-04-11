Советник главы ОП предупредил, что все российские оккупанты будут постепенно уничтожены.

Украина в случае оккупации путинской армией всей территории Донбасса будет воевать за него до конца, что повлечет огромные человеческие жертвы и потери для экономики.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.

По его словам, с вариантом захвата Донбасса не смирится ни украинский народ, ни армия, ни президент.

"Мирный договор на этих условиях не будет подписан, будет продолжаться война. Только война на тех условиях, что нам идет вооружение, а России брать его неоткуда. И это преимущество очень долгое, мы его будем реализовывать. Постепенно, медленно вытягивать на себя. Это будет очень много крови с нашей стороны, дополнительных усилий, грандиозные проблемы для экономики... И мы постепенно, по миллиметру, с кровью и крошащимися зубами будем вытягивать это преимущество, будем уничтожать, уничтожать и уничтожать. Пока не уничтожим всех, кто пришел на эту землю", - спрогнозировал он.

Ранее Арестович объяснял, какой может быть цена силового возвращения Крыма и Донбасса. По его словам, в первую очередь – это потеря десятки тысяч украинских военных.

Накануне глава Луганской ОВА Сергей Гайдай напомнил, что оккупанты пытаются выйти на административные границы двух восточных областей. Луганщине Гайдай прогнозирует "мариупольский" сценарий.

Недавно генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун спрогнозировал, что новая фаза российского вторжения может начаться уже на этой неделе.