По словам советника президента, это может стоить нам в общей сложности жизни 15 тысяч военных.

Алексей Арестович, военный эксперт и советник главы Офиса президента, объяснил, какой может быть цена силового возвращения Крыма и Донбасса. В первую очередь – это потеря десятки тысяч украинских военных.

Об этом он рассказал в эфире "Лучшее радио Израиль".

Арестович предупредил, что таким путем мы можем сразу потерять 10–15 тысяч наших бойцов.

Другой момент – на сегодня это "технически нерешаемая задача". Для отвоевания этих территорий требуется большее количество танков, авиации, дальнобойной артиллерии.

Зеленский тоже упоминал высокую цену

Ранее на этой неделе президент Владимир Зеленский в интервью журналистам тоже объяснял, какую цену может заплатить Украина за возвращение временно оккупированных Россией районов Донбасса. Это будет стоить потери мощнейших воинов из ООС.

"Это будет сразу 40-50 тыс. наших. Сразу. Если мы без тактики, без стратегии, налегке сказали "вперед". Так не будет... Это может стоить нам в общей сложности сотни тысяч людей", – отметил Зеленский.

Накануне Алексей Арестович анонсировал две недели тяжелых боев на Донбассе, которые определят судьбу следующей фазы войны. Кроме того, оккупанты активизировали усилия в направлении Запорожья и Херсона.

В то же время городской голова Киева Виталий Кличко не исключает, что оккупанты могут попытаться вновь "захватить Киев за два дня". Мэр столицы подчеркнул, что надо и дальше быть готовыми к обороне.

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