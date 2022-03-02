Украинские силы сейчас закрепляют позиции на окраине Горловки, поделились у Зеленского.

Советник руководителя Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович отмечает, что Вооруженные силы Украины впервые перешли в наступление на Донбассе и, в частности, продвинулись на окраине оккупированной Горловки в Донецкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Арестович сказал во время онлайн-брифинга, который транслировался в социальной сети Facebook.

"Зона ООС, там приятная новость. Большая часть наших подразделений удерживает свои позиции, а одна из наших бригад даже продвинулась на окраины Горловки. Сейчас там закрепляются и возможно будут развивать наступление, что не может не быть приятной новостью, потому что впервые на 7-й день войны наши подразделения перешли в наступление на отдельном направлении. И я думаю, что это не последнее наступление, и не последнее контрнаступление, и будет время, - скоро придет, когда мы будем освобождать нашу землю, а не только защищать", - подчеркнул Арестович.

Ранее украинские военные сообщили, что бойцы 95-й ОДШБр действительно зашли в Горловку и нанесли заметный ущерб врагу. По данным военных, бригада не смогла закрепиться в городе из-за мощной атаки оккупантов.

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