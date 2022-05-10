Это советские крылатые ракеты воздушного базирования.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал о недостатках советских ракет Х-22, которые Россия начала использовать против Украины.

Свое мнение он высказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Российская сторона начала использовать ракеты типа X-22 - это старые советские ракетки авиационные. У них есть одна неприятность - их круговое вероятное отклонение составляет 200-300 метров. То есть они очень-очень неточные", - рассказал Арестович.

Он считает, что из-за этого будет расти количество промахов и Россия будет чаще попадать по гражданским объектам.

"С другой стороны это означает, что высокоточное оружие - не будем говорить "на исходе", - его экономят", - отметил советник главы ОП.

Напомним, что 9 мая Россия впервые нанесла ракетный удар по Украине советскими крылатыми ракетами Х-22.

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