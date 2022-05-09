Ракеты Х-22 могут быть опасными в эксплуатации из-за устаревшей "начинки".

Для ударов по территории Украины Россия начала использовать советские крылатые ракеты Х-22. Впервые это произошло в ночь на понедельник, 9 мая, в Донецкой области.

Об этом сообщает Defense Express.

Российские военные применили шесть ракет Х-22 по объектам в городах Донецкой области в прифронтовой зоне.

Если оккупанты начали использовать настолько устаревшие ракеты, не исключено, что у них иссякают запасы "Калибров" и "Искандеров", предполагают исследователи.

Отметим, что Х-22 - это советские крылатые ракеты, которые разрабатывались, начиная с 1958 года, а приняты на вооружение - в феврале 1971. Они могут быть опасными в эксплуатации из-за устаревшей "начинки". "Искандеры" уступают Х-22 по максимальной дальности (500 и 600 км соответственно).

Напомним, что в Министерстве обороны Украины предупреждают об угрозе дальнейшего применения Россией крылатых ракет из акватории Черного моря по военным и гражданским объектам. В Одессе в результате ракетных обстрелов 7 мая пострадали девять жилых многоквартирных домов.

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