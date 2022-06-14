Украинские бойцы накрыли много целей на нескольких направлениях.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о "дне украинской артиллерии".

Об этом он рассказал российскому правозащитнику Марку Фейгину эфире "Фейгин Live".

По его словам, сегодня, 14 июня, украинские артиллеристы поразили много целей в Херсонской области.

"Сегодня снова день украинской артиллерии - очень много накрыли целей. Задолбаешься перечислять. Архангельское - "Град" накрыли, под Петровкой накрыли технику, Блакитное - попали по складу боеприпасов, на аэродроме тоже накрыли, Новодмитриевка - накрыли, Александровка - накрыли, Давыдов Брод - накрыли, сбили вертолёт. Это только Херсонская область", - сказал он.

Кроме того, украинские бойцы хорошо отработали в районе Изюма, Лисичанска и Запорожья, отметил Арестович.

Ранее в Генеральном штабе сообщали, что российские оккупанты пытаются установить полный контроль над поселком Богородичное в Донецкой области. Рашисты применяют артиллерию вблизи Дубровного, Карнауховки, Новой Дмитровки и Вернополья.

Как сообщал УНИАН, ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, когда Вооруженные Силы Украины смогут подойти к временно оккупированному Херсону вплотную и что им для этого нужно.

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