В своем заявлении Арестович призвал не ожесточаться и не уподобляться российским оккупантам.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович к 100 дням войны РФ проив Украины описал, как видит российских оккупантов и их руководство в Кремле, которое мечтало за три дня взять Киев.

В своем посте в Телеграм-канале он отметил, что не стал бы называть российских оккупантов ордой, поскольку во-первых, это оскорбление Орды, а во-вторых, зло, которое навалилось на Украину, куда более древнее и кромешное.

Также он дал несколько характеристик, которые важно знать украинцам о российских оккупантах:

- это культ Смерти, он живет и питается смертями людей и животных,

- это хуже, чем культ Смерти, это культ не просто мертвых, это культ самых страшных предсмертных мучений - типа тех, которые были в Буче, когда людей убивали медленно и долго, на глазах других людей, наслаждаясь излучениями ужасающего, беспредельного морока, который по замыслу жрецов этого Культа охватывал каждую жертву,

- вышел этот культ из древних болотистых лесов вокруг Москвы, практиковавших Культ Тяжелых Мучений жертв и каннибализм,

- этот Культ - ядовитый, он незаметно, на уровне едва слышных испарений вползает в души людей, и поднимает там не просто первобытное - самое черное, гнилое, и страшное из всего спектра первобытного,

- главным распространителем этого культа являются российские государственные телеканалы, и их вещание нужно пресекать любой ценой,

- характерной особенностью Культа является то, что ему все равно чьими страданиями наслаждаться, смертям своих он радуется не меньше, чем чужих - отсюда, абсолютно каннибалистское отношение к своим собственным солдатам и жертвам.

От Орды в Культе - способность к военной организации и экспансии, от Европы - "цивилизованные одежды" в которые он любит облачаться.

Но сам Культ, его сущность - на картинке.

"Остановить этот Культ можем только мы, поляки и англосаксы. Мы, потому, что наша основная идея - это Воля, Свет и Свобода, поляки - потому, что эта Болотная Мразь - им очень хорошо знакома, они давно имели дело, еще в дохристианские времена (см. соответствующих персонажей у Собковского) и именно потому, поляки нам так помогают, англосаксы - потому, что имеют опыт работы с такими культами в Африке и других местах. Драка будет тяжелой", - написал Арестович.

Он отметил, что остановить оккупантов необходимо во имя всего мира, и человечество должно с ними покончить.

Арестович высказал мнение, что вытаскивать Россию и ее народы после свержения Культа придется долго, десятилетиями и всем миром.

При этом он предупредил, что существует одна, очень большая опасность - "нам ни в коем случае нельзя ожесточиться на этой войне, иначе этот Культ победит в нас, и это будет конец".

"Вот почему я не давал, не даю, и не дам нам сорваться в жестокость и мучительство наших врагов. Каков бы не был соблазн. Я не дам Культу заменить Свет внутри нас", - подытожил Арестович.

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