Эксперт поделился мнением, что это отвлекающий маневр.

Четыре российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС, которые вылетели из Мурманской области, совершили посадку на аэродроме Энгельс.

На это обратил внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он добавил, что в последнее время всерьез заговорили об атаке дронов на столицу РФ. "Столица великой и могучей сверхдержавы, как показала практика, практически не защищена ПВО и единственная надежная защита Москвы от неопознанных летающих объектов неизвестного происхождения - это здания, которые намного эффективнее ЗРПК "Панцирь-С1" и ТОР-М2 сбивают НЛО", - отметил эксперт.

При этом он задался вопросом о том, что, если будет "более интересная и жирная цель", чем Москва. "Например пара тройка, а то и сразу квартет Ту-95МС?", - сказал Коваленко.

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"И вот скажите, что не отвлекают внимание. Эдакий, гамбит. Другого объяснения возвращения стратегической авиации, которую ВПК РФ не способен строить, на потенциально опасный аэродром, где в любой момент может произойти задымление, сработать эффект линзы или кто-то где-то закурит, я найти не могу", - подытожил эксперт.

Взрывы на российских авиабазах

5 декабря 2022 года в России прозвучали взрывы на авиабазе "Энгельс" в Саратовской области. Три человека погибли в результате взрыва бензовоза, два бомбардировщика Ту-95 были повреждены.

В ночь на 26 декабря того же года на аэродроме в Энгельсе вновь раздались взрывы. В минобороны РФ тогда заявили, что они произошел "из-за падения обломков сбитого украинского беспилотника".

А 27 декабря стало известно, что россияне рассредоточили самолеты с аэродрома "Энгельс" после взрывов.

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