Он отметил, что о них нужно думать уже сейчас.

Постепенно дрон-камикадзе Shahed-131/136 становится основным средством террора у российских оккупационных войск. Они вытесняют ракетную компоненту и становятся все более массовыми.

На это обратил внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко. "Украина имеет на вооружении эффективные способы уничтожения и применяет эффективные методы противодействия Shahed-131/136, но их становится недостаточно и необходимо поднимать вопрос об усилении ПВО альтернативными средствами перехвата", - подчеркнул аналитик.

Он напомнил, что в ночь на 19 ноября в воздушное пространство Украины вторглось несколько групп дронов-камикадзе Shahed-131/136. В итоге, из 20 Shahed-131/136 было сбито в ту ночь 15, а сама операция перехвата завершилась около 2 часов ночи, продлившись 5 часов.

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"Такие результаты заставляют задуматься не столько о неэффективности традиционных методов перехвата, отнюдь, сколько об их количественной недостаточности в нынешних условиях", - отметил аналитик.

Он пояснил, что сейчас для перехвата "шахедов" применяются два типа средств – это ПВО и мобильные группы. Эшелонированная ПВО, стоящая на вооружении Украины, позволяет эффективно перехватывать данные малогабаритные и медленные цели, используя как пушечную, так и ракетную компоненты.

Коваленко отметил, что наиболее известным пушечным средством перехвата Shahed-131/136 является ЗСУ Gepard, но так же используются и имеющиеся советские экземпляры ЗСУ-23-4 "Шилка" и 2К22 ЗРГК "Тунгуска".

Среди зенитно-ракетных средств перехвата применяются ЗРК Crotalе, Alvis Stormer, а так же Стрела-10, "Оса" и ряд других средств поражения.

"Но, у них у всех есть один недостаток – определенный, ограниченный радиус охвата воздушного пространства и отсутствие его полного контроля. Маршрут полета Shahed-131/136 может быть проложен так, что дрон-камикадзе пролетит область и даже несколько, при этом, не зайдя в зону поражения ни одного из средств ПВО", - рассказал эксперт.

Усилением не мобильных средств ПВО стали мобильные группы перехвата, которые могут устраивать настоящую охоту на дроны-камикадзе и показали они себя крайне эффективно. Но россияне с некоторых пор стали прокладывать маршруты полета Shahed-131/136 над труднопроходимой местностью. Леса, болота, русла рек из-за чего мобильным группам все сложнее перехватывать дроны-камикадзе.

При этом Коваленко отметил, что к не традиционным средствам перехвата относит ту технику, которой у Украины нет на вооружении, но которая бы могла появиться не просто в ближайшей перспективе, а могла бы и раньше, если бы принимались соответствующие решения. "А от кого невозможно сбежать в воздушном пространстве? Конечно же, от авиации, самолетов и вертолетов", - подчеркнул Коваленко.

Атаки дронов-камикадзе по Украине

В ночь на 18 ноября армия РФ атаковала Украину десятками дронов. Враг запустил 38 БПЛА, большую часть целей сбили Воздушные силы ВСУ. В частности, утром ведомство сообщило о ликвидации 29 дронов. Также Воздушное командование "Юг" сообщило о ликвидации 8 БПЛА.

По словам Коваленко, ночной запуск 39 ударных БПЛА "Шахед" по Украине - это проба пера со стороны РФ, которая может сопровождаться более серьезными ударами по нашей энергетике.

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