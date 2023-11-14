Российская армия бьет по мирному населению и убивает гражданских.

Стало известно, какое расстояние на левобережье ВСУ могут контролировать огнем, чтобы выбивать позиции противника. Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины.

Отмечается, что сейчас продолжаются маневры противника, ротация подразделений, налаживание попыток упорядочения логистики войск. но контрбатарейные и другие меры Сил обороны на левобережье, обеспечивают огневой контроль за основными направлениями движения вражеского войска и выбивание его с огневых позиций на расстояние от 3 до 8 км.

В частности, за минувшие сутки ликвидировано 23 оккупанта, уничтожено 8 пушек, три разведывательные БПЛА "Мерлин", два разведывательные БПЛА "Орлан-10", четыре FPV-дрона и три единицы автомобильной техники.

Видео дня

В то же время в течение суток в зоне ответственности Сил обороны юга зафиксировано четыре ракетных удара. Днем - на Николаевщине, в Рыбаковке повреждены около десяти жилых домов, а также хозяйственные постройки и гаражи. Ночью по открытой территории Чернобаевской громады Херсонской области враг применил баллистику, предположительно "Искандер-М". Критических разрушений и пострадавших не зафиксировано.

"И николаевскую, и Херсонскую области враг атаковал турбореактивными дозвуковыми крылатыми противокорабельными ракетами Х-35", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, за минувшие сутки зафиксировано 5 авиационных ударов с применением 33 управляемых авиабомб по населенным пунктам Херсонщины, в частности по Бериславу и Тягинке. Ранены гражданские, повреждены более десятка домов. Еще оккупанты нанесли 7 ударов FPV-дронами и сбросили с БПЛА других модификаций 13 осколочных боеприпасов по населенным пунктам Херсонщины. Поврежден частный дом.

"За минувшие сутки враг совершил около 110 артиллерийских обстрелов с использованием более 580 снарядов, в том числе 21 обстрел населенных пунктов. По Херсону били 11 раз, также под обстрелами были жители Зеленовки, Антоновки, путевого, гигантского. В результате обстрелов погибли 3 гражданских, 14 гражданских ранены, среди них двухмесячный младенец", - отметили в Силах обороны.

Из-за этих обстрелов повреждены более двух десятков многоэтажных и частных домов, 5 административных зданий, больница, газопровод и до десятка автомобилей, в том числе экстренной медицинской помощи.

На фоне завершения шторма, враг активизировал корабли в Черном море. В течение ночи их было 5, но по состоянию на утро на боевом дежурстве осталось 3. из них 2 - в Черном и 1 - в Азовском морях. Ракетоносители сейчас заведены в пункты базирования.

Оккупанты ударили по центру Херсона - что известно

Как сообщал УНИАН, вчера российские оккупанты нанесли удар по Херсонской области, несколько человек погибли, более 10 получили ранения, среди них – младенец. Дедушка 2-месячного ребенка погиб, а мать потеряла ногу и находится в реанимации.

Вас также могут заинтересовать новости: