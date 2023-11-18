Беспилотники рашистов атаковали в несколько волн, группами, в разных регионах Украины, в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных Сил.

Уничтожено 29 ударных БПЛА из 38, которыми Россия массированно атаковала Украину этой ночью.

"С 20 часов 17-го по 04 часов 18 ноября 2023 российские оккупанты атаковали Украину с северного и юго-восточного направлений (Курская область, Приморско-Ахтарск - РФ) ударными БПЛА типа "Shahed". Всего зафиксированы пуски 38 ударных беспилотников "Shahed-136/131" ... в результате противовоздушного боя уничтожено 29 ударных БпЛА", - сообщили Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что "шахеды" атаковали в несколько волн, группами, в разных регионах Украины, в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных Сил.

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К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Ночная атака дронов

Российские оккупанты совершили очередную массированную атаку дронов на Украину. В 19:48 18 ноября военные предупредили, что группа беспилотников движется с юго-востока. ПВО работала в Хмельницкой, Одесской и Киевской областях.

Утром в Киевской городской военной администрации информировали, что вражеские дроны, чтобы долететь до столицы, преодолели сложный маршрут протяженностью чуть ли не 1000 км, совершая сложные маневры. Для атаки на Киев беспилотники заходили с северного направления. По информации КМВА, силы и средства ПВО сбили все воздушные цели, а их был почти десяток, еще на подступах к столице.

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