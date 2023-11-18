После длительного прощупывания украинской ПВО, Россия использовала неординарный маршрут для запуска дронов, отметил Коваленко.

Ночной запуск 39 ударных БПЛА "Шахед" по Украине - это проба пера со стороны России, которая может сопровождаться более серьезными ударами по нашей энергетике.

Об этом заявил военно-политический аналитик Александр Коваленко. По его словам, нельзя утверждать, что сегодня Россия начала "кампанию ударов" по критическим объектам инфраструктуры. В то же время, по итогам ночной атаки, есть попадание в объект энергетической инфраструктуры Одесской области.

"Собственно, начались удары по энергетике? Не думаю, что это именно они. Скорее проба пера после длительного прощупывания нашего ПВО небольшими группами дронов и пусками Х-59, Х-31П", - считает Коваленко.

Он акцентировал, что на этот раз группа дронов врага двигалась по неоднородному маршруту. Воздушная тревога из-за их запуска началась накануне около 20:00 и завершилась лишь ранним утром, в районе 4:00.

То есть некоторые дроны пришлось довольно долго отслеживать силам ПВО: "Это говорит о прохождении их маршрутов по слабозащищённым участкам, где как отсутствовала эшелонированная ПВО, так и мобильные группы перехвата в достаточном количестве", - заявил эксперт.

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ использовала в войне 196 дронов-камикадзе Shahed-131/136, напомнил Коваленко.

Россия запустила десятки дронов по Украине - итоги атаки

В ночь на 18 ноября армия РФ атаковала Украину десятками дронов "Шахед": враг запустил 38 БПЛА, большую часть целей сбили Воздушные силы ВСУ Украины. В частности, утром ведомство сообщило о ликвидации 29 дронов. Также Воздушное командование "Юг" сообщило о ликвидации 8 БПЛА.

БПЛА преодолели чуть ли не 1000 км, чтобы добраться до Киева, но были сбиты. В то же время в Одесской области враг попал по одному из объектов энергетической инфраструктуры.

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