F-15 - классический истребитель, а F-16 - универсальна платформа, отметил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, чем отличаются американские истребители четвертого поколения F-15 и F-16.

Как он отметил, эти самолеты не совсем корректно сравнивать. По его словам, F-15 - классический истребитель, а F-16 - универсальна платформа.

Жданов рассказал, что F-15 создавался исключительно для воздушного боя, для других задач он не предназначен:

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"F-15 - очень маневренный и высокоскоростной самолет с двумя двигателями. Лучший из числа истребителей. Когда они были созданы, они сталкивались с советскими самолетами МиГ. И они превосходят МиГи по тактико-техническим характеристикам, по боевым качествам. МиГи боялись встречи именно с F-15".

F-16 - легкий, быстрый, маневренный, универсальный самолет, который способен выполнять несколько видов задач, отметил Жданов:

"Может выполнять роль истребителя, перехватчика, бомбардировщика и штурмовика".

По словам эксперта, F-16 способен перехватывать баллистические ракеты.

Американские истребители F-16 - получит ли Украина самолеты

Ранее сообщалось, что Нидерланды готовы рассмотреть передачу Украине истребителей F-16. Однако для этого Киев должен направить запрос на передачу упомянутой техники.

До этого министр обороны Алексей Резников выражал уверенность, что Украина обязательно получит истребители F-15 или F-16.