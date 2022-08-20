В Офисе президента прокомментировали упреки России относительно массового отравления российских солдат на части временно оккупированной территории Запорожской области.

В Офисе президента прокомментировали упреки России относительно массового отравления российских солдат на части временно оккупированной территории Запорожской области.

"Меня всегда несколько удивляло в поведении официальных лиц рФ". Различных уровней. И среди прочего - их постоянная попытка очевидные провальные для себя вещи объяснять анекдотическими и абсурдными конспирологическими версиями. Такое впечатление, что эти "парни с круглыми глазами" все еще живут в начале 90-х и берут свои объяснения исключительно с тогдашних провинциальных таблоидов...", - отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, РФ обвиняет Украину в якобы использовании химического оружия против оккупантов.

"Так вот, внимательно ознакомившись с официальным заявлением министерства обороны россии относительно отравления военных российской оккупационной армии в украинском городе Васильевка Запорожской области и обвинению Украины в использовании "химического оружия" (кстати, они об этом говорят со всей серьезностью), можем сказать следующее (тоже серьезно): чрезмерное употребление дешевого нелицензионного алкоголя в 40-градусную жару вместе с просроченными сухпайками "армии россии" абсолютно точно может приводить к непредсказуемым последствиям. Украинская земля никогда не будет гостеприимной к российским оккупантам. Бесконечная рвота — это еще лучшее, что может на вас тут ждать. Однако понимаем, что ждать от вас адекватности — не ко времени, поэтому продолжайте рассказывать "байки доброй воли" о масштабном использовании "алкогольного химического оружия"...", - отметил Подоляк.

Напомним, ранее Подоляк подчеркнул, что в этой войне нет другого возможного сценария, чем военное поражение России.

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