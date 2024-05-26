В Черном море находится подводная лодка противника, но "Калибров" на борту нет.

Российская армия за прошедшие сутки увеличила количество атак на населенный пункт Крынки, на левом берегу Днепра, украинские морские пехотинцы, которые успешно отбили все штурмы, испытывают определенные сложности из-за логистики и очень большого давления вражеской артиллерии и авиации.

Как сообщил в эфире телемарафона начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук, в этой зоне ответственности ситуация остается стабильно напряженной, однако контролируемой.

"В районе Крынок мы чувствуем себя достаточно сложно, потому что логистика там сложная из-за реки, большая активность FPV-дронов, артиллерии, авиации - они (россияне - УНИАН) используют фактически все, что у них есть, чтобы сбросить морпехов в Днепр... На Крынки было 11 штурмов врага, и четыре - на Ореховском направлении: по одному - в районе Старомайорского и Роботино и два - в районе Новоандреевки", - рассказал военный.

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Он добавил, что такое давление - применением различного вида вооружения - враг осуществляет уже длительное время, но и пока успехов не имел. В то же время со стороны ВСУ есть определенные достижения.

"Мы не можем раскрывать всех подробностей, но можем сказать, что мы и сейчас удерживаем этот плацдарм, делаем это успешно и будем делать это дальше", - сказал Плетенчук.

По его словам, враг "выполняет план" по своим потерям. За минувшие сутки в зоне ответственности Сил обороны юга уменьшилось на 112 российских солдат, из которых половина - убиты. Также враг потерял 10 единиц вооружения и военной техники, в частности, пушку, два миномета, комплекс видеонаблюдения "Муром-М" и тому подобное.

По данным Плетенчука, после того, как ВСУ уничтожили во временно оккупированном Крыму российский ракетоноситель "Циклон", враг продолжает выводит корабли с полуострова.

"На сегодня я насчитал 7 единиц с момента уничтожения "Циклона", которые они были вынуждены перебросить в Краснодарский край, в Новороссийск. Сейчас так же переходят два катера (из АРК - УНИАН), они в море находятся... То есть, они начинают понимать, что единственная возможность спасти свои корабли, это как минимум покинуть Крым, а дальше уже посмотрим как будут развиваться события", - подчеркнул спикер.

Он добавил, что российские ракетоносители сейчас находятся в Новороссийске. В Черном море сейчас находится подводная лодка РФ, но она не является носителем ракет, потому что это "Алроса" - предыдущий проект перед проектом "Варшавянка". Плетенчук также прокомментировал информацию о взрывах, которые произошли на территории оккупированного Крыма, в частности в Евпатории.

"Надо еще понять, что там происходит. Потому что пока подробностей по этому поводу нет. Есть предположение, что это они сами что-то делают...", - сказал военный.

Он также добавил, что в Одесской области ситуация стабильная - угрозы со стороны непризнанной ПМР нет. Плетенчук акцентировал, что этот анклав, с которым граничит Одесская область, отрезан от РФ со всех сторон, у него нет логистического обеспечения извне, у него отсутствует реальная поддержка. Информационное якобы угрозы со стороны ПМР расшатывает третья сторона - как правило, это российское ИПСО.

Ситуация на фронте - последние новости

24 мая, пытаясь атаковать позиции ВСУ, враг потерял примерно 80 солдат, из которых половину - погибшими. В частности, три штурма были на Приднепровском направлении - на Крынки, еще два - на Ореховском направлении. Как уточнил телемарафону начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук, понеся потери, противник был вынужден вернуться на свои позиции. За 23 мая россияне совершили 9 атак на Крынки.

В ночь на 19 мая во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. "Крымский ветер" писал о попадании в какой-то корабль противника, впоследствии сообщалось о том, что Силы обороны уничтожили российский тральщик "Ковровец", но позже выяснилось - во время атаки Россия потеряла еще один ракетный корабль - катер "Циклон".

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