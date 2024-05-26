Российская армия за прошедшие сутки увеличила количество атак на населенный пункт Крынки, на левом берегу Днепра, украинские морские пехотинцы, которые успешно отбили все штурмы, испытывают определенные сложности из-за логистики и очень большого давления вражеской артиллерии и авиации.
Как сообщил в эфире телемарафона начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук, в этой зоне ответственности ситуация остается стабильно напряженной, однако контролируемой.
"В районе Крынок мы чувствуем себя достаточно сложно, потому что логистика там сложная из-за реки, большая активность FPV-дронов, артиллерии, авиации - они (россияне - УНИАН) используют фактически все, что у них есть, чтобы сбросить морпехов в Днепр... На Крынки было 11 штурмов врага, и четыре - на Ореховском направлении: по одному - в районе Старомайорского и Роботино и два - в районе Новоандреевки", - рассказал военный.
Он добавил, что такое давление - применением различного вида вооружения - враг осуществляет уже длительное время, но и пока успехов не имел. В то же время со стороны ВСУ есть определенные достижения.
"Мы не можем раскрывать всех подробностей, но можем сказать, что мы и сейчас удерживаем этот плацдарм, делаем это успешно и будем делать это дальше", - сказал Плетенчук.
По его словам, враг "выполняет план" по своим потерям. За минувшие сутки в зоне ответственности Сил обороны юга уменьшилось на 112 российских солдат, из которых половина - убиты. Также враг потерял 10 единиц вооружения и военной техники, в частности, пушку, два миномета, комплекс видеонаблюдения "Муром-М" и тому подобное.
По данным Плетенчука, после того, как ВСУ уничтожили во временно оккупированном Крыму российский ракетоноситель "Циклон", враг продолжает выводит корабли с полуострова.
"На сегодня я насчитал 7 единиц с момента уничтожения "Циклона", которые они были вынуждены перебросить в Краснодарский край, в Новороссийск. Сейчас так же переходят два катера (из АРК - УНИАН), они в море находятся... То есть, они начинают понимать, что единственная возможность спасти свои корабли, это как минимум покинуть Крым, а дальше уже посмотрим как будут развиваться события", - подчеркнул спикер.
Он добавил, что российские ракетоносители сейчас находятся в Новороссийске. В Черном море сейчас находится подводная лодка РФ, но она не является носителем ракет, потому что это "Алроса" - предыдущий проект перед проектом "Варшавянка". Плетенчук также прокомментировал информацию о взрывах, которые произошли на территории оккупированного Крыма, в частности в Евпатории.
"Надо еще понять, что там происходит. Потому что пока подробностей по этому поводу нет. Есть предположение, что это они сами что-то делают...", - сказал военный.
Он также добавил, что в Одесской области ситуация стабильная - угрозы со стороны непризнанной ПМР нет. Плетенчук акцентировал, что этот анклав, с которым граничит Одесская область, отрезан от РФ со всех сторон, у него нет логистического обеспечения извне, у него отсутствует реальная поддержка. Информационное якобы угрозы со стороны ПМР расшатывает третья сторона - как правило, это российское ИПСО.
Ситуация на фронте - последние новости
24 мая, пытаясь атаковать позиции ВСУ, враг потерял примерно 80 солдат, из которых половину - погибшими. В частности, три штурма были на Приднепровском направлении - на Крынки, еще два - на Ореховском направлении. Как уточнил телемарафону начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук, понеся потери, противник был вынужден вернуться на свои позиции. За 23 мая россияне совершили 9 атак на Крынки.
В ночь на 19 мая во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. "Крымский ветер" писал о попадании в какой-то корабль противника, впоследствии сообщалось о том, что Силы обороны уничтожили российский тральщик "Ковровец", но позже выяснилось - во время атаки Россия потеряла еще один ракетный корабль - катер "Циклон".