Волкер не уверен, осталось ли России чем отвечать на поставки вооружения Украине.

Бывший посол США в НАТО и экс-спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что несмотря российские угрозы, страны Запада должны продолжать поставлять Украине вооружение, чтобы помочь нашей стране как можно быстрее выиграть войну.

В интервью Владимиру Остапчуку для программы "Spotlight Ukraine" на телеканале "Эспрессо" Волкер отметил, что Россия уже бросила на эту войну все, что могла: призывников, заключенных, всю свою военную технику, иранскую военную технику. Из-за этого он не уверен, осталось ли России чем отвечать на поставки вооружения Украине.

"Конечно, они будут говорить такие вещи, пытаясь убедить Запад, чтобы тот усомнился и не передавал оружие. Но на самом деле мы должны отдавать Украине все, что можем, чтобы она как можно скорее выиграла эту войну", – подчеркнул он.

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Кроме того, Волкер "не думает", что Россия может как-то отреагировать и на передачу Украине ЗРК Patriot, которые вошли в новый пакет военной помощи от США.

"Они вывели на поле боя все свои силы и технику, которые сейчас у них есть. Единственное, что они могут сделать для эскалации, – это применить ядерное и биологическое оружие, которое, как они знают, уничтожит их самих. Сделает территорию, которую они пытаются завоевать, непригодной для проживания и вызовет немедленный ответ со стороны других стран. Кажется, они не собираются этого делать. С обычными средствами они не способны сделать больше", – пояснил он.

В то же время Волкер не понимает, "какие могут быть возражения против того, чтобы системы Patriot предоставлялись Украине".

"Эти системы оборонные, чтобы помогать защитить гражданское население и гражданскую инфраструктуру. Отрицая, Россия почти утверждает, что она имела право напасть на Украину, что, конечно, является неприемлемым согласно законным методам Международного Правосудия", – продолжил бывший посол США в НАТО.

Кроме того, экс-спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины прокомментировал заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, в котором чиновник отказался от предложенной Владимиром Зеленским "формулы мира" и пригрозил российской армией.

"В заявлении Лаврова очень много смешного. Во-первых он предполагает, что российская армия может решить проблему. Российская армия на грани провала, ей действительно тяжело. Во-вторых, это дежавю в его заявлениях, потому что это напоминает мне время, когда я был специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины. В то время Россия делала вид, что Украины не существует, и они могут вести переговоры только с Западом, с США, а Украина не является стороной никаких переговоров и не имеет легитимности или представительства. Подобное они снова говорят через заявления Лаврова. Сейчас они хотят вести переговоры с Украиной, страной, которую они атакуют, но вести переговоры через других, а этого просто не произойдет", – резюмировал Волкер.

Предоставление оружия Украине: последние новости

Западные СМИ пишут о том, что США могут передать Украине боевые машины Bradley в рамках пакета дополнительной помощи. Вопрос пока рассматривается, поэтому неизвестно, когда примут окончательное решение.

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что работа над получением американских танков и самолетов ведется, а обучение украинских военных эксплуатации зенитно-ракетных комплексов Patriot буднт максимально быстрым.

В то же время власти Германии не планируют самостоятельно заниматься вопросом передачи танков Leopard Украине. Это будет делаться в координации с партнерами по Североатлантическому альянсу.

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