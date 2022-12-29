Как сообщил военный эксперт Петр Черник, классический артиллерийской летний огневой вал – это 60-80 тысяч снарядов в день. В настоящее время оккупанты ежедневно используют как минимум втрое меньше боеприпасов - по 18-20 тыс.

С начала полномасштабной войны россияне втрое уменьшили количество используемых боеприпасов. Об этом военный эксперт Петр Черник сообщил в эфире информационного телемарафона.

"На сегодняшний день война до сих пор на 95% является войной артиллерии. Действительно, "снарядный голод" в Российской Федерации начался, но он не является максимально критичным. В начале этой войны россияне имели в пределах от 15 до 20 млн снарядов различных калибров", - сказал он.

При этом Черник привел пример США, которые на начало года имели на складах только 2,5 млн снарядов.

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Эксперт добавил, что большую часть своих снарядов россияне уже использовали или украинские воины уничтожили их запасы.

"Производить могут в пределах до 125 тысяч снарядов в месяц. Классический артиллерийской летний огневой вал – это 60-80 тысяч снарядов в день. Так что это двухдневная норма", - пояснил он.

Черник сообщил, что в настоящее время россияне ежедневно используют по меньшей мере втрое меньше боеприпасов – по 18-20 тыс.

"Вместе с тем с нашей стороны показатель не более 7-7,5 тысяч. Но мы кратно преобладаем их по целеполаганию, то есть по качеству. То есть мы в зоне стратегического огневого превосходства", - подчеркнул эксперт.

"Снарядный голод" в России: что говорят эксперты

Как сообщал УНИАН, 18 декабря пресс-секретарь Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил, что в российской армии еще не наступил "снарядный голод", но системная работа украинских артиллеристов и других подразделений Вооруженных сил Украины заставляет оккупантов усложнять логистику по подвозу и хранению боеприпасов.

Он добавил, что Силы обороны интенсивно истощают запасы снарядов противника. Однако россияне берут боеприпасы в Беларуси и ведут переговоры о поставках снарядов с другими странами.

Ранее сообщалось, что до конца года в РФ закончатся снаряды и бронетехника. Кроме этого, в РФ есть другая проблема. Она заключается в том, что у нарезных артиллерийских орудий и танковых орудий оккупантов изнашиваются стволы.

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