Мариуполь находится в бедственном положении.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина работает с партнерами для получения вооружения, чтобы разблокировать Мариуполь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и обороны Ирландии Саймоном Ковени в Киеве.

"Если Украина не получит все необходимое вооружение за считанные дни, не недели, это будет означать, что больше гражданских будет убито, больше зверств будет совершено и больше украинских сел и городов будет разрушено русским наступлением", - сказал Кулеба.

При этом он сказал, что Мариуполь оказался в бедственном положении.

"Чрезвычайно болезненно получать новости оттуда. Мы делаем все, что можем, для поддержки гражданских и защитников Мариуполя. Но чтобы разблокировать Мариуполь и спасти их, нам нужно больше оружия, и мы работаем с партнерами, чтобы получить его", - сказал Кулеба.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля городской голова Мариуполя Вадим Бойченко отметил, что ситуация в Мариуполе - сложная, но город остается украинским.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что возле Мариуполя находятся более 10 тыс. российских солдат, которые пытаются захватить город.

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