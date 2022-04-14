Президент напомнил, что в освобожденной Буче уже нашли сотни погибших, в том числе мирных жителей, с выстрелами в голову и связанными за спиной руками.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о сужении возможности для мирных переговоров с Россией после зверств в Буче, Бородянке и Мариуполе.

Об этом он заявил в интервью BBC.

По мнению Зеленского, в Мариуполе могли быть убиты десятки тысяч людей.

"Мы также имеем информацию, что кроме тех десятков тысяч погибших многие пропали без вести... Мы знаем, что им заменили документы, выдали российские паспорта и вывезли в глубь России - кого в лагеря, кого в другие города. Никто не знает, что происходит с этими людьми. Никто не знает, сколько было убито", - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что совершенные российскими оккупантами зверства в Мариуполе, Буче и Бородянке, еще больше сузили возможность мирных переговоров с русскими.

Он напомнил, что в освобожденной Буче уже нашли сотни погибших, в том числе мирных жителей, с выстрелами в голову и связанными за спиной руками.

Также известно о случаях изнасилований оккупантами мирных граждан.

По словам Зеленского, ситуация в Буче закрывает возможности для мирных переговоров.

"Это не про меня, это про Россию. У них не будет больше шансов поговорить с нами", - подчеркнул президент.

Он сказал, что "испытал весь спектр эмоций", когда посетил Бучу на прошлой неделе, но завершил день "ничем, кроме ненависти к российским военным".

Президент Украины подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин и остальная российская армия "сверху донизу" - это военные преступники.

Напомним, в Кремле по-новому высказались о личной встрече Зеленского и Путина.

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