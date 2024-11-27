В то же время, по словам Палисы, сейчас не получится "разогнать армию и создать на ее месте ту, о которой мы мечтаем".

Это война не на один год, поэтому необходимо воплощать в жизнь все, что делает нас эффективнее и крепче. Об этом в интервью "Радио Хартия" сказал Павел Палиса, командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", полковник Вооруженных сил Украины.

Отвечая на вопрос о продолжительности войны и необходимых изменений для украинского войска, он отметил, что с нескольких сторон рядом с Украиной - враг, поэтому нет другого варианта, кроме как быть сильными и иметь мощные силы обороны с высокой готовностью.

На уточнение относительно возможностей делать что-то инновационное в рамках системы, которая работает длительное время, Палиса отметил, что "нам сейчас не то, что надо делать что-то инновационное, - нам надо менять, и то, многое".

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"Это война не на один год. И даже мир - это будет просто перерыв между следующими этапами войны. Поэтому сейчас именно важно все, что делает нас эффективнее, все, что делает нас крепче, воплощать в жизнь. Потому что времени у нас на это все нет", - подчеркнул военнослужащий.

Так, по его мнению, нужно уже сейчас закладывать соответствующие основы в вопросах, в том числе и подготовки армии, и определенных вопросов мобилизации.

Также на вопрос, идет ли речь о реформировании, или о построении "армии будущего" с нуля, Палиса отметил: "Сейчас у нас не получится разогнать армию и создать на ее месте ту, о которой мы мечтаем, которую мы хотим. Это трансформация должна проходить, как говорится, с колес. Другого варианта у нас нет. Но, опять же, это нужно делать. Потому что, если ничего не делать, результат нас будет, скажем так, не тот, который для нас приемлем".

Что надо изменить в украинской армии - мнение военного

Ранее украинский военнослужащий Кирилл Яковлев высказал мнение, что мужчины в возрасте 55-60 лет могут выполнять определенные задачи на войне, но не на боевых должностях.

Яковлев считает, что нужно уменьшать призывной возраст, а для этого улучшить базовую общую военную подготовку, сержантский и офицерский состав, чтобы бойцы больше доверяли своим командирам. Также необходимо, чтобы была лучшая амуниция.

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