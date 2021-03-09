С начала текущих суток, 9 марта, было зафиксировано уже три нарушения режима прекращения огня со стороны оккупационных войск.

За прошедшие сутки, 8 марта, боевики на Донбассе девять раз обстреляли украинских военных, нарушив режим тишины.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

"В частности, вблизи населенного пункта Луганское, захватчики при помощи ручного противотанкового гранатомета произвели дистанционное минирование территории минами ПОМ-2. А недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, и поселка Пески оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Опытного российско-оккупационные войска открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета, а в пригороде Золотое-4 - еще и из стрелкового оружия. В районе поселка Лебединское противник обстреливал наши позиции из станкового противотанкового гранатомета", - сообщили в штабе ООС.

На обстрелы противника наши воины открывали ответный огонь. Боевых потерь среди украинских военных нет.

С начала текущих суток, 9 марта, было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

В частности, вблизи Красногоровки противник использовал миномет 82-го калибра, а неподалеку Песков боевики открывали огонь из стрелкового оружия.

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На провокационные действия противника украинские военные открывали ответный огонь.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

"Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники продолжают систематически игнорировать подписанные 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы дополнительные меры по усилению режима прекращения огня", - отметили в штабе ООС.

Ситуация на Донбассе: подробности

На днях боевикам в Донецкой области дали разрешение открывать "предупредительный огонь" на подавление и уничтожение огневых точек противника.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе расценила это заявление как угрозу одностороннего выхода РФ из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения Минских договоренностей.

4 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона должна оставаться сторонницей Минских договоренностей и выразил "обеспокоенность" усилением напряженности на линии соприкосновения на Донбассе.

В связи с этим в МИД Украины призвали Россию прекратить перекладывать ответственность за выполнение Минских соглашений на других и начать выполнять взятые на себя мирные обязательства.

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Автор: Александр Топчий