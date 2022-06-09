Военные шутят, что они, как могут, помогают уставшим оккупантам найти вечный отдых.

Бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, которая дислоцируется в Винницкой области, показали филигранную работу по уничтожению российской военной техники и оккупантов.

Видео опубликовали на странице бригады в Facebook.

Военные шутят, что они, как могут, пытаются помочь уставшим российским военным, поэтому отправляют их на отдых. Более того, вечный.

"Еще один экипаж орков "сгорел на работе". Слишком много на себя взял", – говорится в публикации.

Отмечается, что 59-я бригада ВСУ сейчас принимает участие в "горячих точках" на юге Украины. Они регулярно показывают трофеи и уничтоженную российскую технику.

Как накануне сообщил советник главы ОП Алексей Арестович, украинские военные уже находятся почти в 20 километрах от Херсона. Арестович отметил, что такая ситуация сложилась несмотря на то, что к ВСУ еще не подъехала ни одна помощь Запада.

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