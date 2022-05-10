Также уничтожено еще несколько 122-миллиметровых установок Д-30.

Воины 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка уничтожили самоходную гаубицу оккупанта.

Об этом в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Воины 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка уничтожают артиллерийские системы российских оккупантов. В частности, на этот раз в груду металлолома была превращена 152-мм самоходная гаубица 2С19 "Мста-С", - сказано в сообщении.

На странице в Facebook этой бригады сказано, что "эта смертоносная машина, дальнобойная 152-миллиметровая гаубица, приволоченная россиянами на нашу землю убивать украинцев, отныне валяется кучкой лома, засоряя украинское поле". При этом отмечают, что уничтожено еще несколько 122-миллиметровых установок Д-30.

"Что ж, день был урожайным. Но настоящая жатва еще впереди", - сказано в сообщении.

Ранее силы сопротивления Северщины отобрали у оккупантов такую же самоходную гаубицу.

Отметим, 2С19 "МСТА-С" - советская и российская 152-мм дивизионная самоходная гаубица, которая была разработана на Уральском заводе транспортного машиностроения. Боевая единица способна поражать наблюдаемые и ненаблюдаемые цели с закрытых позиций и прямой наводкой, включая работу в горных условиях.

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