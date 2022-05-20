Вместе мы привлечем РФ к ответственности, уверен президент Украины Владимир Зеленский.

В деле Украины против России в Международном суде ООН на сторону Украины уже встали 42 страны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал на своей странице в Twitter.

"42 государства встали на сторону Украины по делу против РФ в Международном суде ООН и объявили о намерении присоединиться к нашему иску. Я благодарен партнерам, которые выбрали правильную сторону истории. Это сторона правды, международного права и справедливости. Вместе мы привлечем РФ к ответственности", - говорится в заметке.

Как сообщал УНИАН, ранее министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал, что трибунал для привлечения к ответственности России за вооруженную агрессию будет формироваться в рамках Международного суда ООН, но это может быть и отдельная структура. По его словам, для создания Международного трибунала необходима договоренность многих стран, которая должна быть оформлена международным соглашением.

"Такая договоренность и такой международный договор должны получить международную поддержку от международных организаций. В первую очередь, безусловно, рассматривается Генеральная ассамблея ООН", - сказал Малюська.

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