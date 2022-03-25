Украинские защитники в Малиновке заполучили российский танк Т-72Б3.

Российские военные в Мелитополе устроили бунт. 70 оккупантов отказались выполнять приказы своего руководства.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной военной администрации в Facebook

"24 марта поступила информация о том, что в дислоцирующихся в Мелитополе подразделениях оккупационных войск РФ 70 российских военнослужащих устроили бунт и отказались выполнять приказы своего руководства и участвовать в боевых действиях против защитников Запорожья. Советуем оккупантам: здайтесь в плен, получите шанс остаться в живых", - говорится в сообщении.

При этом указано, что во время освобождения населенного пункта Малиновка украинские защитники заполучили российский танк Т-72Б3.

В то же время российские войска продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру Запорожской области. Так, оккупанты нанесли артиллерийские удары по городу Гуляйполе, а в населенном пункте Пологи оккупанты ездят по улицам и предупреждают об "обстрелах", которые якобы ведут украинские военные.

Как ранее сообщал УНИАН, солдаты РФ обходят школы Мелитополя и призывают администрацию вернуть детей к обучению уже с первого апреля. Они заставляют обучать учеников на русском языке.

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