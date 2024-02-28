Глава ГУР отметил, что пришло время построить новую систему международной безопасности.

Российская Федерация будет угрожать Украине войной с "регулярной периодичностью". В связи с этим РФ должна развалиться.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, программа-максимум для Украины - не только выход на границы 1991 года, но и развал РФ, который может произойти только изнутри.

"Но этому процессу мы должны максимально способствовать своей мыслью, своим оружием, своей дипломатией, своей разведкой. В других обстоятельствах утро 24 февраля 2022 года для Украины будет повторяться с регулярной периодичностью", - заявил главный украинский разведчик в интевью NV.

Видео дня

По его словам, чтобы в будущем диктаторы не угрожали демократии нужно построить новую систему международной безопасности.

"И если первый пункт - подготовка и подписание нового соглашения о безопасности - очевидно получит поддержку подавляющего большинства стран мира, за исключением разве тоталитарных или автократических режимов, то второй пункт - обеспечить его выполнение - воплотить на практике гораздо сложнее", - отметил Буданов.

Он указал, что Россия должна понести ответственность за свои преступления, нужно заставить ее возместить ущерб, отказаться от ядерного оружия, а также установить международный контроль над атомной энергетикой РФ.

"Реализация потребует и создания международных сил безопасности на постоянной основе. И здесь я считаю, должно быть определено особое место для украинских военных, получивших неоценимый военный опыт в противостоянии агрессии", - подытожил глава ГУР.

Распад России - заявления экспертов

Эксперты говорили о том, что РФ может распасться. Кроме того, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждал, что миру необходимо готовиться к развалу России.

По мнению журналиста Виталия Дымарского, страны Запада боятся, что в случае распада государства-агрессора, ядерное оружие, которое имеет российская сторона, выйдет из-под единого контроля.

Вас также могут заинтересовать новости: