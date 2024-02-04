Украине необходимо, чтобы РФ окунулась в хаос, поделился мнением боец ВСУ.

Боец ВСУ (Вооруженных сил Украины), научный сотрудник Национальной академии наук, историк Александр Алферов убежден, что РФ "должна распасться".

Единого видения, как произойдет распад России, нет, рассказал эксперт в интервью "РБК-Украина". По словам воина, сейчас есть понимание, что "РФ будет состоять из трех больших зон - Европейской, Сибирской и Дальневосточной". Эксперт отметил, что это отдельные логистические и экономические зоны.

Алферов добавил, что украинской стороне нужно, чтобы страна-агрессор окунулась в хаос под названием "гражданская война", который бы заморозил ее внешнюю активность. "…Они (россияне, - Ред.) сюда (в Украину, - Ред.) пришли со многими лозунгами, один из них - "деды воевали". Пройдет 5-10 лет и сюда придут их сыновья, племянники и скажут: "Отцы воевали"... А это уже кровная месть…", - подчеркнул ученый.

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Важные новости - Россия в центре внимания

Ранее много экспертов говорили о том, что РФ может распасться. Кроме того, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждал, что миру необходимо готовиться к развалу России.

По мнению журналиста Виталия Дымарского, страны Запада боятся, что в случае распада государства-агрессора, ядерное оружие, которое имеет российская сторона, выйдет из-под единого контроля.

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