Боец ВСУ (Вооруженных сил Украины), научный сотрудник Национальной академии наук, историк Александр Алферов убежден, что РФ "должна распасться".
Единого видения, как произойдет распад России, нет, рассказал эксперт в интервью "РБК-Украина". По словам воина, сейчас есть понимание, что "РФ будет состоять из трех больших зон - Европейской, Сибирской и Дальневосточной". Эксперт отметил, что это отдельные логистические и экономические зоны.
Алферов добавил, что украинской стороне нужно, чтобы страна-агрессор окунулась в хаос под названием "гражданская война", который бы заморозил ее внешнюю активность. "…Они (россияне, - Ред.) сюда (в Украину, - Ред.) пришли со многими лозунгами, один из них - "деды воевали". Пройдет 5-10 лет и сюда придут их сыновья, племянники и скажут: "Отцы воевали"... А это уже кровная месть…", - подчеркнул ученый.
Важные новости - Россия в центре внимания
Ранее много экспертов говорили о том, что РФ может распасться. Кроме того, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждал, что миру необходимо готовиться к развалу России.
По мнению журналиста Виталия Дымарского, страны Запада боятся, что в случае распада государства-агрессора, ядерное оружие, которое имеет российская сторона, выйдет из-под единого контроля.