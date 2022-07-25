Глава государства заявил, что громких гуляний не будет, потому что все средства идут на Вооруженные Силы Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что несмотря на войну, Украина будет отмечать все важные исторические даты, в том числе День Независимости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Республики Гватемала Алехандро Джамматтеи Файа.

В частности, у президента спросили, как в Украине будут отмечать День Независимости 24 августа в условиях войны.

"Пока я не готов говорить про формат 24 числа, потому что мы сейчас в публичном пространстве. Точно не хочется предупреждать наших агрессивных соседей относительно того, что будет происходить. Еще раз подчеркиваю, а происходить будет", - сказал Зеленский.

Президент заявил, что в Украине было принято важное стратегическое решение, что никакие даты, связанные с известными людьми, и даже отдельные части украинской истории, даже небольшие, "мы никому не отдадим". В частности, это касается дня украинской государственности.

"Несмотря ни на что, на то, что есть война, мы точно будем отмечать все важные даты для нашего государства. Да, из-за условий безопасности не очень громко. Не можем себе позволить. Потому что деньги все идут сегодня на фронт. Тем не менее эти даты будут обязательно в нашем календаре, в нашей памяти, для наших детей. И мы это должны обязательно делать", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Украине "нужно заканчивать российский нарратив - кто от кого начал свое существование".

"День государственности, День крещения Киевской Руси - это наша большая история нашего великого народа", - подчеркнул Зеленский.

Он сказал, что нельзя просто так сломать Украинское государство, потому что история несокрушимости отечественной государственности насчитывает не один год, а является тысячелетней. "Поэтому боремся, и поэтому, точно победим", - подчеркнул Зеленский.

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