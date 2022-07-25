Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что несмотря на войну, Украина будет отмечать все важные исторические даты, в том числе День Независимости.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Республики Гватемала Алехандро Джамматтеи Файа.
В частности, у президента спросили, как в Украине будут отмечать День Независимости 24 августа в условиях войны.
"Пока я не готов говорить про формат 24 числа, потому что мы сейчас в публичном пространстве. Точно не хочется предупреждать наших агрессивных соседей относительно того, что будет происходить. Еще раз подчеркиваю, а происходить будет", - сказал Зеленский.
Президент заявил, что в Украине было принято важное стратегическое решение, что никакие даты, связанные с известными людьми, и даже отдельные части украинской истории, даже небольшие, "мы никому не отдадим". В частности, это касается дня украинской государственности.
"Несмотря ни на что, на то, что есть война, мы точно будем отмечать все важные даты для нашего государства. Да, из-за условий безопасности не очень громко. Не можем себе позволить. Потому что деньги все идут сегодня на фронт. Тем не менее эти даты будут обязательно в нашем календаре, в нашей памяти, для наших детей. И мы это должны обязательно делать", - подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что Украине "нужно заканчивать российский нарратив - кто от кого начал свое существование".
"День государственности, День крещения Киевской Руси - это наша большая история нашего великого народа", - подчеркнул Зеленский.
Он сказал, что нельзя просто так сломать Украинское государство, потому что история несокрушимости отечественной государственности насчитывает не один год, а является тысячелетней. "Поэтому боремся, и поэтому, точно победим", - подчеркнул Зеленский.